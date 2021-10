PRF conta com grande efetivo para dar início à operação - Divulgação

Publicado 01/10/2021 13:04

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia neste sábado (2) a Operação Égide, com o objetivo de reforçar as ações de policiamento no combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas, roubo de carga, de veículos e de coletivo de passageiros. As ações ocorrerão nas rodovias federais da região metropolitana do Rio e nas divisas do estado.

Esta será a segunda Operação Égide da PRF no Rio. O intuito, segundo a corporação, é garantir a segurança e a livre circulação das pessoas, bens e serviços nas rodovias federais.

A Operação Égide também terá apoio aéreo, através do helicóptero da instituição. Os agentes estarão posicionados em pontos estratégicos, atuando nas rotas de circulação da criminalidade e trazendo segurança, não só para as rodovias, mas também dentro das cidades.

Primeira Operação Égide

A primeira Operação Égide foi desenvolvida entre os anos de 2017 e 2018 pela PRF com o objetivo principal de combater o roubo de cargas, roubo de veículo e a coletivo de passageiros, além de crimes conexos. As ações ocorrerão nas rodovias federais na região metropolitana do Rio de Janeiro e nas divisas com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Em um ano e meio de operação, os policiais conseguiram apreender mais de 5,5 toneladas de maconha, 125 quilos de cocaína, 93 armas e quase 40 mil munições. Os agentes ainda flagraram 155 motoristas dirigindo embriagados e 366 pessoas foram levadas para delegacias da região por cometer algum tipo de crime.