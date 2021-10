Coletiva boletim semanal Covid-19, no Centro de Operaçoes Rio (COR), na Cidade Nova - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Coletiva boletim semanal Covid-19, no Centro de Operaçoes Rio (COR), na Cidade NovaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/10/2021 13:05

Rio - O prefeito Eduardo Paes comemorou, nesta sexta-feira, a decisão do ministro do STF Luiz Fux que voltou a obrigar o 'passaporte da vacina' para utilização de espaços públicos na cidade. Durante o discurso, feito antes da divulgação do 39º boletim epidemiológico do município, o gestor pontuou a importância da obrigação para a tranquilidade de cariocas e turistas no revéillon, em dezembro, e no carnaval, em fevereiro: "Esta é uma cidade turística, que quer receber turistas, que quer retornar à normalidade, que quer fazer o réveillon, que quer fazer o carnaval, que quer ter o verão com os hotéis lotados".

Segundo Paes, o decreto, que estabelece a obrigatoriedade do passaporte da vacina desde 15 de setembro, serve para "proteger vidas". Ele comparou a exigência do comprovante de vacinação a outras leis que vigoram no País, como a proibição de fumar cigarro em espaços fechados e do uso de cinto de segurança. "Eu não entendo que isso seja um cerceamento à liberdade individual das pessoas", comparou.

Ainda de acordo com o prefeito, todos estarão mais seguros se souberem que os visitantes e turistas que vierem ao Rio em fevereiro e no fim do ano estão vacinados. "Vamos poder aglomerar, nos abraçar e celebrar a vida", projetou.

Mas, apesar do prognóstico positivo, Paes entende que a cidade não pode descuidar, uma vez que o vírus segue circulando. "Não podemos dizer que nossa cidade está livre da Covid, porque não está. Mas é uma cidade em que há uma proteção, porque as pessoas estão vacinadas", concluiu.