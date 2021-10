AgeRio e Faperj lançam edital do Programa Inovação Rio - Divulgação/ Valdir Ribeiro Jr

Publicado 01/10/2021 16:04

Rio - Micro, pequenas e médias empresas fluminenses que possuem projetos de inovação poderão receber aporte financeiro da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). As instituições publicaram edital com as regras da segunda edição do Programa Inovação Rio, que contará com recursos de R$ 40 milhões. Deste total, R$ 25 milhões serão de subvenção da Faperj (recursos destinados a despesas de custeio) e R$ 15 milhões de crédito (investimento ou custeio) da AgeRio por meio da linha Inovacred, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

De acordo com o presidente da AgeRio, André Vila Verde, o lançamento do edital é mais uma importante ferramenta para criação de um ambiente favorável para as atividades inovadoras no estado: "A segunda edição do programa terá mais recursos do que a primeira, quando foram destinados R$ 30 milhões para os empreendedores. Esperamos que os R$ 40 milhões, que serão utilizados para apoiar os projetos a partir do próximo ano, tragam mais casos de sucesso como os anteriores. A parceria da AgeRio e da Faperj continua sendo inédita no país e a integração dos dois órgãos é primordial para os resultados."

Segundo o presidente da Faperj, Jerson Lima, "esse edital é crucial para o desenvolvimento do estado e faz parte de um programa que contempla, ainda, outros editais, como Doutor Empreendedor, Inserção de Pesquisadores nas Empresas e bolsas de iniciação tecnológica, todos voltados para a ampliação da capacidade inovativa das empresas a partir da ciência e tecnologia."

De acordo com o edital, as propostas online deverão ser submetidas à Faperj até 30 de novembro de 2021 no endereço https://sisfaperj.faperj.br . Assim como na primeira edição, a seleção de 2021 se divide em três faixas: A, B e C.

– Faixa A: projetos com limite de até R$ 250 mil integralmente apoiados com recursos da Faperj na modalidade de subvenção econômica para despesas de custeio;

– Faixa B: projetos de até R$ 1 milhão apoiados com recursos das duas instituições;

– Faixa C: projetos de até R$ 3 milhões apoiados com recursos da Faperj e da AgeRio.