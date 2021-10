A pista automática é exclusiva para veículos com tags válidas instaladas obrigatoriamente no para-brisa - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/10/2021 14:21

Rio - A Lamsa promove, a partir de segunda-feira, uma campanha educativa para motoristas que trafegam pela Linha Amarela. Batizada como 'Passar na boa', a ação tem como objetivo informar, conscientizar e mobilizar os clientes quanto ao uso correto das pistas automáticas na praça do pedágio.

A ideia é contribuir para a redução das paradas de veículos, diminuindo o risco de acidentes e evitando multas. De acordo com a concessionária, atualmente, em média, mais de 84 mil veículos são parados, por mês, nas pistas automáticas da via expressa. Entre os principais motivos estão falhas e bloqueios nas tags e, até mesmo, a falta do dispositivo eletrônico.



A pista automática é exclusiva para veículos com tags válidas instaladas obrigatoriamente no para-brisa. A Lamsa reforça que para que a via continue com uma travessia mais rápida, é fundamental que os usuários estejam com a tag válida e só acessem a pista expressa desta forma. Caso o dispositivo não esteja funcionando, o pagamento da tarifa deverá ser realizado nas cabines manuais em dinheiro, por aproximação com dispositivos com a tecnologia de NFC, e com cartões de débito e crédito.



“Mais da metade dos motoristas que utilizam hoje a Linha Amarela passam pela pista automática. No momento em que temos um número considerável de veículos sendo parados por conta de problemas ou falta do dispositivo que libera a passagem, isso traz riscos para motoristas e funcionários, além de prejudicar o tráfego da via. É importante que todos colaborem para, assim, termos um trânsito mais seguro e com fluidez”, afirma Marcus Rosa, diretor-superintendente da Lamsa.



A orientação da concessionária para quem está com a tag bloqueada é que regularize a situação contratual junto à operadora para poder transitar na pista automática. A empresa lembra que cada tag é vinculada a apenas uma placa e, na troca da placa do veículo para Mercosul, é necessário contato com a operadora para regularização do dispositivo.



Quanto aos veículos isentos, eles devem passar nas pistas manuais ou adquirir uma tag e cadastrá-la junto à Lamsa para vincular à isenção.



Confira o que pode interferir na passagem do veículo pela pista automática:



- Não possuir tag;



- Estar com a tag descolada do para-brisa;



- Estar com pendências contratuais junto à operadora;



- Estar com a tag cadastrada em veículo que não seja o que se encontra dirigindo;



- Estar com a placa do veículo desatualizada junto à operadora;



- Estar com mais de uma tag vinculada ao veículo;



- Estar com mais de uma tag fixada ao para-brisa;



- Estar com a tag pré-paga sem crédito ou no período que o crédito ainda não foi carregado;



- Estar acima da velocidade indicada para a pista automática.