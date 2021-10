Frentista caiu no chão após ser baleado; câmera flagrou momento - Reprodução

Publicado 01/10/2021 13:56 | Atualizado 01/10/2021 14:35

Rio - Imagens da câmera de segurança de um imóvel mostram o momento em que o frentista Bruno Leonardo Vidal de Almeida, que está de camisa branca, no canto esquerdo das imagens, tenta se esconder do tiroteio entre policiais militares e criminosos em um dos acessos ao Morro do Urubu, em Tomás Coelho. Na ação, militares correm pelas ruas atirando, o frentista de 39 anos chega a se abaixar atrás de um carro, mas é atingido. Os agentes correram e ele morreu ainda no local. A Polícia Militar afirma que o disparo partiu dos criminosos.

Além de Bruno, duas pessoas ficaram feridas: um PM, baleado no pé, e um suspeito que trocava tiros com os militares. Ambos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A ação aconteceu logo no primeiro dia de uma ocupação policial no local, para combater o roubo de veículos.

O tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, afirmou que o morador foi baleado no momento em que uma viatura da Polícia Militar foi atacada. O veículo estava baseado no condomínio dos Correios, localizado em uma rua que dá acesso ao morro. Os criminosos tentaram fugir pelo condomínio e atiraram contra os policiais da viatura. Os disparos que mataram o morador teriam partido dos criminosos, segundo a corporação.

Na mesma região, em Tomás Coelho, criminosos e policiais trocaram tiros. Durante a fuga, os suspeitos bateram contra outro automóvel e abandonaram um carro . Os policiais apreenderam uma granada, seis rádios comunicadores, um coldre, carregadores de fuzil e pistola e munições. A ocorrência foi encaminhada para a 44ªDP (Inhaúma).

Colaborou Reginaldo Pimenta