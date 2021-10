Confronto entre PMs e criminosos no Morro do Urubu deixou um morador morto. Foi o primeiro dia da ocupação da polícia para coibir o roubo de automóveis - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 01/10/2021 08:51 | Atualizado 01/10/2021 10:11

Rio - O morador morto durante a operação da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (1º) no Morro do Urubu foi identificado como Bruno Leonardo Vidal de Almeida, de 39 anos. Segundo familiares e amigos, ele saía para o trabalho, em um posto de gasolina, quando foi baleado e não resistiu. Outras duas pessoas ficaram feridas na ação, entre elas, um policial militar que foi baleado no pé.