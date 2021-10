Material apreendido dentro do veículo usado pelos criminosos - Divulgação/Polícia Militar

Material apreendido dentro do veículo usado pelos criminososDivulgação/Polícia Militar

Publicado 01/10/2021 10:25 | Atualizado 01/10/2021 10:57

Rio - Policiais militares do 3ºBPM (Méier) recuperaram um veículo roubado, em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira. Segundo a PM, agentes patrulhavam a Avenida João Ribeiro quando avistaram indivíduos em atitude suspeita dentro do carro. Ao realizarem a abordagem, a corporação diz que os suspeitos atiraram contra os militares e fugiram.

Durante a fuga, os suspeitos bateram contra outro automóvel e abandonaram o carro. Os policiais apreenderam uma granada, seis rádios comunicadores, um coldre, carregadores de fuzil e pistola e munições. A ocorrência foi encaminhada para a 44ªDP (Inhaúma).