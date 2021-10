Articulado é apedrejado no corredor Transolímpica - Divulgação/BRT Rio

Publicado 01/10/2021 13:59

Rio - Um articulado do BRT Rio foi apedrejado próximo à estação Asa Branca, no corredor Transolímpica, em Curicica, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira. O vidro de uma das portas foi quebrado. Não houve feridos e nem presos.



Em seis meses é o oitavo BRT vandalizado no mesmo local. No dia 9 de setembro um outro ônibus articulado do BRT Rio foi alvo de vandalismos, dentro do Terminal Alvorada , na Barra da Tijuca, Zona Oeste. O coletivo, que estava prestes a entrar em operação, também foi apedrejado. Na ocasião, as pedras quebraram parte do vidro lateral, próximo ao local onde o motorista fica. O homem que arremessou a pedra no BRT conseguiu fugir do local.