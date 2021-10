Blocos no Carnaval do Rio - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 01/10/2021 15:27 | Atualizado 01/10/2021 15:28

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou o resultado preliminar da fase de seleção do Edital Cultura do Carnaval Carioca. A lista foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. O programa disponibilizará R$ 3 milhões para 125 grupos representativos do carnaval de rua carioca. Foram recebidas 339 inscrições.



Os proponentes não selecionados poderão entrar com recurso de 4 a 6/10, até as 23h59, encaminhados de acordo com o Formulário de Apresentação de Recurso (ANEXO 12), por meio de formulário online, disponível no link https://forms.gle/FmrTQzTE657inDU77.

O edital também tem como objetivo estimular a criação de produtos e conteúdos inéditos pelos grupos carnavalescos. O processo seletivo será de acordo com três linhas: origens, som e estética.

Origens: Um vídeo com perfil de mini-documentário sobre a história do grupo ou um projeto de registro de memória. Serão contemplados 50 grupos com o valor de R$ 30 mil, cada.

Som: Faixa musical finalizada, com uma composição original/inédita ou um arranjo para uma composição tradicionalmente executada no carnaval. Serão premiados 40 grupos com o valor de R$ 20 mil, cada.



Estética: Os grupos deverão confeccionar uma fantasia ou adereço original. Serão premiados 35 grupos com o valor de R$ 20 mil, cada.