O caso foi registrado na DHBF e agentes da especializada foram ao local realizar perícia técnica Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 03/10/2021 09:30 | Atualizado 03/10/2021 13:11

Rio - Uma discussão entre um policial militar e outro homem terminou com a morte a tiros dos dois envolvidos, na madrugada deste domingo, em Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.



De acordo com o 20º BPM (Mesquita), o cabo da PM Rafael Vinicius de Oliveira Mello, de 39 anos, estava em um bar, junto com seu irmão, quando teve um atrito verbal com um homem, identificado como Pedro Cabral Ferreira. Durante a discussão, ambos sacaram armas de fogo, apontaram para o outro e acabaram atirando.

Populares contaram que a briga teria começado após Pedro reconhecer Rafael como policial.



O militar, que era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), chegou a ser socorrido pelo irmão para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Austin, mas, segundo a corporação, não resistiu ao ferimento. Ferreira morreu ainda no bar.



Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram até o local para realizar perícia técnica e o caso foi registrado na especializada. A arma do cabo foi apreendida pelos policiais e a arma de Ferreira não foi encontrada no bar, segundo a PM.