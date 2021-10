No fundo do vídeo, Gustavo Portela, o Quengão, aparece de blusa vinho esfaqueando a ex-mulher - Divulgação

Publicado 03/10/2021 12:15 | Atualizado 03/10/2021 13:43

Rio - Câmeras de segurança do clube Monte Líbano, no Leblon, Zona Sul do Rio, flagraram o exato momento em que Gustavo Portela de Medeiros, o Quengão ou Máquina, de 37 anos, esfaqueou a ex-mulher. O crime aconteceu no dia 25 de setembro e o homem já é considerado foragido na justiça, suspeito de tentativa de homicídio.

As imagens revelam a crueldade de Quengão. Por volta das 16h30, ele sai de uma porta, nos fundos do vídeo, agredindo a vítima, de 40 anos. É possível ver que ele aplica, pelo menos, oito golpes de faca na mulher.

A vítima teve ferimentos na cabeça e teve o pâncreas perfurado. O primo dela, que presenciou o crime e tentou defendê-la, também levou uma facada e foi agredido com dois socos, mas essas agressões não foram registradas pelas câmeras.

Gustavo Portela de Medeiros, o Quengão ou Máquina, já é considerado foragido da justiça Divulgação De acordo com as investigações da 14ª DP (Leblon), responsável pelo caso, Quengão esfaqueou a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. Ainda segundo a distrital, ele é integrante do "Bonde do Panda", quadrilha de traficantes que atua na Cruzada São Sebastião, no Leblon.

O traficante já teve diversas passagens pelo Sistema Penitenciário, entre os anos de 2005 e 2019. Contra o suspeito, foi expedido um mandado de prisão temporária, pela 2ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de feminicídio. Ele já é considerado foragido da justiça.

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a polícia a prendê-lo. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do criminoso, nos seguintes canais de atendimento:

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).