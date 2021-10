Rio de Janeiro

Águas do Rio tem missão grandiosa na distribuição de água, saneamento e com o meio ambiente

Empresa promete levar serviço de coleta e tratamento de esgoto para 90% da população de 124 bairros da capital e 27 cidades do estado, incluindo municípios da Baixada Fluminense. Despoluição da Baía de Guanabara e fim do despejo na Bacia do Rio Guandu também é objetivo

Publicado há 5 horas