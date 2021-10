Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Divulgação

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 04/10/2021 06:10 | Atualizado 04/10/2021 06:52

Rio - Duas crianças foram baleadas na tarde de domingo (3), enquanto brincavam em uma praça de Saracuruna, em Duque de Caxias. Victor Eduardo Soares Guimarães e Caio Gabriel dos Santos Bernardes, de oito e 10 anos, foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Elas passam bem.

Segundo os moradores, o tiroteio começou quando um carro passou ao redor da Praça da Assembleia e atirou contra um homem que estava no local. No confronto, os disparos atingiram as duas crianças que brincavam na praça. Uma foi atingida no quadril, e outra na coxa. As crianças foram levadas para o posto médico de Saracuruna, e depois transferidas ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).