Rio - A cidade voltou ao estágio de normalidade após a chuva forte que caiu na tarde de domingo (3), formando bolsões d'água nas principais vias do Rio e causando quedas de árvores. A previsão para esta segunda-feira (4) é de mais chuva, especialmente a partir da tarde.

No domingo, um núcleo de chuva formado na Baixada Fluminense chegou ao Rio. O Centro de Operações registrou chuva forte nas zonas Oeste e Norte, principalmente nos barros de Jacarepaguá, Irajá, Penha e Madureira. Choveu também em outras cidades, como Niterói e São Gonçalo. Durante a madrugada, choveu fraco na Tijuca, Bangu e Campo Grande.

O tempo permanece instável nesta segunda e há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte, com raios. Há possibilidade também de ventos fortes (entre 52 km/h e 76 km/h). A mínima prevista é de 19º C e a máxima de 37º C.