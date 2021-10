Veículos passarão por perícia - Divulgação/PRF

Veículos passarão por períciaDivulgação/PRF

Publicado 04/10/2021 08:39 | Atualizado 04/10/2021 08:49

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três homens e recuperou três veículos roubados e clonados. As três ocorrências aconteceram neste domingo (03), sendo duas em Niterói e uma em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

fotogaleria

Durante a operação Égide, em uma ação na madrugada de domingo (03) agentes deram ordem de parada ao motorista de um Honda/HRV que trafegava pela BR 101, em Campos dos Goytacazes. O suspeito desobedeceu e tentou fugir, mas foi interceptado e abordado pelos policiais. Uma inspeção foi realizada no veículo e os policiais constataram que o carro, que era conduzido por um homem de 56 anos, estava com placas falsas, e o veículo original havia sido roubado em agosto de 2018.Pela manhã, os agentes desconfiaram da atitude do motorista de um Captur que, trafegando pela BR 101, em Niterói, trocou de direção ao avistar a viatura. Os policiais acompanharam o carro e conseguiram realizar a abordagem. Durante a vistoria ao veículo os agentes constataram que as placas eram clonadas, e que o veículo original havia sido roubado em maio de 2021.Já pela tarde, outra equipe PRF visualizou um motorista de um Siena trafegando pela BR 101, em Niterói, realizando manobras bruscas. Os policiais o seguiram e conseguiram alcançá-lo. Durante a abordagem, os agentes descobriram que o veículo original havia sido roubado em março de 2020 no Rio de Janeiro, e as placas, que eram clonadas, também estavam com ocorrência de roubo no mês de setembro de 2020, em São João de Meriti.As ocorrências foram encaminhadas para as polícias judiciárias locais.