Publicado 04/10/2021 07:45 | Atualizado 04/10/2021 11:42

Rio - A estação de trem da Penha Circular, Zona Norte do Rio, ficou fechada por cerca de três horas na manhã desta segunda-feira (4) por conta da forte chuva que atingiu o Rio no domingo (3). O temporal alagou o túnel da estação do ramal Saracuruna, impedindo a passagem dos usuários. Segundo a SuperVia, a situação já foi normalizada.

Além do problema na Penha Circular, o ramal Saracuruna também apresentou atrasos nesta manhã por conta de furtos de cabos nas proximidades da estação de Triagem. Os maquinistas precisaram operar manualmente e por isso, aguardavam autorização para circular. O trecho entre Central do Brasil e Gramacho opera com atraso e teve intervalo ampliado em 15 minutos, mas segundo a SuperVia, o sistema já foi normalizado