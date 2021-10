Ação foi feita pela delegacia do Engenho Novo - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 06/10/2021 14:34

Rio - Policiais civis da 25ª DP (Engenho Novo) prenderam, nesta terça-feira, um homem que estava foragido da Justiça da Bahia pelo crime de homicídio qualificado. o criminoso foi capturado na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Havia um mandado de prisão temporária contra ele.

O preso é uma liderança do tráfico de drogas na comunidade de Jardim Santo Inácio, localizada em Salvador, na Bahia, onde matou um homem durante disputa de território para venda de drogas. Segundo os agentes, ele veio para o Rio e se escondeu na Cidade de Deus. Investigações do núcleo de inteligência da 25ª DP para localizar foragidos da Justiça de outros estados escondidos em comunidades cariocas apontaram a localização do criminoso.

Além do homicídio qualificado, o homem responde por vários outros delitos na Bahia, figurando como procurado na relação dos foragidos mais perigosos daquele estado.