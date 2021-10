O inspetor Guilherme da Silva Torres, de 47 anos, foi morto por traficantes da Cidade de Deus - Divulgação

Publicado 06/10/2021 14:58

Rio - Familiares e amigos deram o último adeus ao inspetor da Polícia Civil Guilherme Silva Torres, de 47 anos, morto a tiros na madrugada desta terça-feira (6) na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O enterro aconteceu pouco depois das 12h, no Cemitério Municipal de Paracambi, na Baixada Fluminense.

O policial era lotado na 4ª DP (Praça da República) e desapareceu na noite de segunda-feira (5) quando saiu do plantão, por volta das 20h, e seguiu para sua casa, como de costume, de metrô.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi deixado próximo ao Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária (Ieds), antigo Hospital Colônia de Curupaiti, no bairro Tangue, na região de Jacarepaguá.

Uma testemunha contou à polícia que foi abordada por traficantes da Cidade de Deus ainda durante a madrugada e, após ser sequestrada, foi obrigada a retirar o corpo do policial de dentro da comunidade.

O agente foi morto a tiros, mas a motivação do crime ainda é misteriosa. As investigações são da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A polícia trabalha com a hipótese de que o policial tenha sido sequestrado por traficantes e morto dentro da comunidade.

O Portal dos Procurados, vinculado ao Disque Denúncia, divulgou no fim desta terça-feira um cartaz para ajudar a Polícia Civil nas investigações. O objetivo é identificar os assassinos.

O agente estava fora do Brasil, visitando a mãe em Portugal, e voltou para o país há poucos meses. Ele cumpriu licença e retornou para o trabalho na polícia.