Rio - Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam dois homens, de 25 e 32 anos, na noite desta quinta-feira (7), após flagrante de furto a um depósito na Rua Melo e Sousa, que fica próximo à sede da Guarda Municipal do Rio, em São Cristóvão. Eles ainda obrigaram um taxista a colocar o material do furto em seu veículo para transportá-los.