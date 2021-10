Semana Nacional de Trânsito é marcada por atividades educativas para crianças e adultos no Museu de Arte do Rio

Fórum teve apoio do Detran.RJ e do Governo do Estado do Rio, em parceria com o Museu de Arte do Rio (MAR) - Eduardo Uzal

Fórum teve apoio do Detran.RJ e do Governo do Estado do Rio, em parceria com o Museu de Arte do Rio (MAR)Eduardo Uzal

Publicado 08/10/2021 12:45

Rio - A Semana Nacional de Trânsito - comemorada entre 18 e 25 de setembro – teve como tema ‘Pedestres e ciclistas: ver e ser visto’, e cumpriu muito bem seu papel: promover educação para um trânsito mais seguro, além de evidenciar a importância dos veículos maiores protegerem os mais frágeis. No Museu de Arte do Rio (MAR), debates, palestras e oficinas fizeram parte da programação realizada pelos jornais O Dia e Meia Hora com o apoio do Detran.RJ e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Neste cenário, as crianças tiveram uma participação mais que especial. As obras criadas por elas durante as atividades artísticas deram vida à exposição Crônicas Cariocas – Isso é a cara do Rio! Pelos olhos das crianças, que ficará aberta ao público até o dia 24 deste mês, no MAR. Nas ruas, blitzes educativas com apoio da Operação Lei Seca informaram sobre direitos e deveres de todos os atores do trânsito.



Presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder destacou o sucesso da campanha. “Nosso objetivo foi de levar conscientização à toda população. Não apenas do Estado do Rio de Janeiro, mas de todo o país. O foco foi sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância de agirem com prudência. As ações reforçaram a necessidade dos mais fortes protegerem os mais vulneráveis. Também evidenciamos a importância do uso de equipamentos e vestimentas que tornem ciclistas e pedestres mais visíveis no período noturno, quando fica mais difícil identificá-los. Todos precisam entender que, no trânsito, a nossa responsabilidade salva vidas”, disse Konder.

Presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder destacou o sucesso da campanha. 'Nosso objetivo foi de levar conscientização à toda população' Eduardo Uzal



Ainda em comemoração à data, o MAR recebeu no dia 1º de outubro o fórum ‘Trânsito, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade’, que debateu com especialistas desses setores os acertos e principais desafios para o futuro para o deslocamento do cidadão. Além de Adolfo Konder, a mesa foi formada pela secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio; pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Farah; pelo diretor de Departamento de Gestão de Política de Trânsito, Eduardo Sanches; e pelo secretário Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro.



Durante o evento, foi assinado um compromisso entre o Detran, o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-RJ) e a Secretaria Nacional de Trânsito para o empenho do cumprimento da redução de mortes e lesões no trânsito. Frederico de Moura Carneiro destacou a atuação conjunta das três esferas do poder em busca de melhorias para a população. "Nossa principal missão é a segurança no trânsito. Estamos atuando conjuntamente, União, Estado e Município, o que resulta em ações mais propositivas. Está havendo uma redução no número de mortes no trânsito. Em 2014, por exemplo, foram cerca de 42 mil casos. Atualmente, são cerca de 30 mil. Um número ainda elevado. Precisamos reduzir mais", pontuou o secretário.



O diretor do Departamento de Gestão de Política de Trânsito, Eduardo Sanches, também destacou as parcerias em prol do cidadão. “Estamos nos articulando cada vez mais e o sentido disso é ampliar a prestação de serviços aos brasileiros. Hoje, temos condições de trocar informações com os outros órgãos e diminuir o gargalo que ainda atrasa alguns processos. Nosso trabalho é servir bem e é isso que buscamos o tempo todo”. Ainda em comemoração à data, o MAR recebeu no dia 1º de outubro o fórum ‘Trânsito, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade’, que debateu com especialistas desses setores os acertos e principais desafios para o futuro para o deslocamento do cidadão. Além de Adolfo Konder, a mesa foi formada pela secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio; pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Farah; pelo diretor de Departamento de Gestão de Política de Trânsito, Eduardo Sanches; e pelo secretário Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro.Durante o evento, foi assinado um compromisso entre o Detran, o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-RJ) e a Secretaria Nacional de Trânsito para o empenho do cumprimento da redução de mortes e lesões no trânsito. Frederico de Moura Carneiro destacou a atuação conjunta das três esferas do poder em busca de melhorias para a população. "Nossa principal missão é a segurança no trânsito. Estamos atuando conjuntamente, União, Estado e Município, o que resulta em ações mais propositivas. Está havendo uma redução no número de mortes no trânsito. Em 2014, por exemplo, foram cerca de 42 mil casos. Atualmente, são cerca de 30 mil. Um número ainda elevado. Precisamos reduzir mais", pontuou o secretário.O diretor do Departamento de Gestão de Política de Trânsito, Eduardo Sanches, também destacou as parcerias em prol do cidadão. “Estamos nos articulando cada vez mais e o sentido disso é ampliar a prestação de serviços aos brasileiros. Hoje, temos condições de trocar informações com os outros órgãos e diminuir o gargalo que ainda atrasa alguns processos. Nosso trabalho é servir bem e é isso que buscamos o tempo todo”.

No Museu de Arte do Rio (MAR), debates, palestras e oficinas fizeram parte da programação Eduardo Uzal



Ainda no fórum, personalidades que fazem a diferença na luta por um trânsito mais seguro foram homenageadas, entre eles, Raphael Gonçalves Pereira, servidor que atua no atendimento nos acessos ao público; Ricardo Pereira Diniz, da Escola Pública de Trânsito; Rodrigo Varejão, da Coordenadoria de Educação para o Trânsito. Na plateia, gestores de diversos municípios puderam absorver experiências e compartilhar informações para o melhoramento do trânsito em suas respectivas cidades. Já o público de casa pode acompanhar cada detalhe do fórum ao vivo pelo Facebook dos jornais O Dia e Meia Hora e pelo canal do jornal O Dia, no YouTube.



Ações propositivas



O evento contou ainda com a palestra ‘Por uma mobilidade urbana sustentável’, ministrada pela mestre em Políticas Sociais e diretora executiva o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil), Clarisse Linke. Temas como poluição do ar e atmosférica, desigualdade, saúde pública, economia e qualidade de vida estiveram na pauta. A especialista destacou ações que trouxeram resultados positivos para a mobilidade nas grandes metrópoles europeias. Ela falou ainda sobre a necessidade de se pensar soluções que atendam a população de modo que a rua continue sendo um espaço comum para automóveis e pedestres. “Essa é uma discussão que precisa envolver toda a sociedade. A rua é um objeto de disputa e, essa retomada, essa ocupação, é o que nos ajuda na construção da experiência cidadã”, afirmou.



Para encerrar o dia, aconteceu a roda de conversa ‘Legislação de trânsito e os caminhos da modernização’, com a participação do vice-presidente do Detran.RJ, Bernardo Roberto; do coordenador-geral do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação do Detran.RJ, Joel Mendes; e do coordenador de Julgamento e Controle de Infrações, Hugo Leonan, trouxe diversas reflexões sobre o futuro da mobilidade e dos meios de transporte. O fórum foi realizado pelos jornais O Dia e Meia Hora, com o apoio do Detran.RJ e Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa também contou com a parceria do Museu de Arte do Rio (MAR). As blitzes educativas do Detran.RJ também desempenharam bem o seu papel. Não apenas na capital, mas também no interior do Estado do Rio de Janeiro, levando muita informação e diversos serviços para a população fluminense. As ações contaram ainda com apoio da Operação Lei Seca.



Participação da mulheres



As mulheres também tiveram um papel de destaque durante a Semana Nacional de Trânsito. No dia 22, a colunista do jornal O Dia, Gardênia Cavalcanti comandou uma live sobre o papel da mulher no trânsito. Participaram três mulheres cujo trabalho tem interferência direta no dia a dia da população: Juliana Costa, assessora-chefe de Gestão e Modernização do Detran e coordenadora do programa Detran Mulher; Eunice Horácio, gerente de Mobilidade Urbana da Fetranspor; e Glória Heloiza Lima da Silva, subsecretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos. A jornalista destacou a tranquilidade que as mulheres têm ao volante e a capacidade de resolverem os problemas que surgem ao longo do deslocamento.



Aprendizado e diversão



As crianças também tiveram a chance de participar das comemorações no MAR. Nos dias 18 e 19 de setembro, elas estiveram na oficina de criação artística, com Jovan Ferreira. Acompanhados pelos pais, os pequenos usaram a técnica de colagem para criar telas que remontavam o trajeto de casa até o MAR. Um dos objetivos da oficina foi despertar nas crianças o olhar para a segurança no trânsito e para a mobilidade urbana. “É uma sensação muito gratificante poder passar um pouco de conhecimento para essas crianças e seus pais. Muitos deles não teriam a chance de visitar um museu ou expor suas obras num lugar como o MAR. Fomentar a educação também é o papel da arte. É uma responsabilidade que a gente não pode fugir. A transformação, a mudança positiva que tanto buscamos, só virá por meio da educação das nossas crianças”, disse o artista plástico Jovan Ferreira. Já a pequena Júlia, de 8 anos, acompanhada da mãe e de seus irmãos, era só alegria ao falar sobre sua participação no workshop. “Fiquei muito feliz de conhecer o museu e de participar da oficina. Agora, sou uma artista”, brincou a menina. A obra de Júlia é uma das que ficam expostas até o dia 24.



Baixinhos e adultos também puderam aproveitar a oficina de manutenção de bicicletas, promovida pela Escola do Olhar em conjunto com o coletivo BiciPersé. Os alunos aprenderam a resolver os problemas mecânicos que surgem durante o deslocamento dos ciclistas. A Escola do Olhar também promoveu um bate-papo com o coletivo Mico Leão SSA sobre mobilidade urbana; e contação de histórias com o coletivo Vento Sutil. Já a Cia Up Leon, levou todo o encanto do universo do circo para o MAR. Até Adolfo Konder entrou na brincadeira ao pegar uma carona na mini bicicleta dos palhaços. Malabares e pernas de pau estavam entre as apresentações da trupe. “É um dia especial. Estávamos passando e vimos um movimento no MAR. É importante participar de ações como essa porque trazem aprendizado para os nossos filhos. Num momento como o que estamos vivendo, trancado em casa, com medo, esse passeio educativo veio em ótima hora”, disse Henrique Dias, pai de Arthur, de 3 anos. Ainda no fórum, personalidades que fazem a diferença na luta por um trânsito mais seguro foram homenageadas, entre eles, Raphael Gonçalves Pereira, servidor que atua no atendimento nos acessos ao público; Ricardo Pereira Diniz, da Escola Pública de Trânsito; Rodrigo Varejão, da Coordenadoria de Educação para o Trânsito. Na plateia, gestores de diversos municípios puderam absorver experiências e compartilhar informações para o melhoramento do trânsito em suas respectivas cidades. Já o público de casa pode acompanhar cada detalhe do fórum ao vivo pelo Facebook dos jornais O Dia e Meia Hora e pelo canal do jornal O Dia, no YouTube.O evento contou ainda com a palestra ‘Por uma mobilidade urbana sustentável’, ministrada pela mestre em Políticas Sociais e diretora executiva o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil), Clarisse Linke. Temas como poluição do ar e atmosférica, desigualdade, saúde pública, economia e qualidade de vida estiveram na pauta. A especialista destacou ações que trouxeram resultados positivos para a mobilidade nas grandes metrópoles europeias. Ela falou ainda sobre a necessidade de se pensar soluções que atendam a população de modo que a rua continue sendo um espaço comum para automóveis e pedestres. “Essa é uma discussão que precisa envolver toda a sociedade. A rua é um objeto de disputa e, essa retomada, essa ocupação, é o que nos ajuda na construção da experiência cidadã”, afirmou.Para encerrar o dia, aconteceu a roda de conversa ‘Legislação de trânsito e os caminhos da modernização’, com a participação do vice-presidente do Detran.RJ, Bernardo Roberto; do coordenador-geral do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação do Detran.RJ, Joel Mendes; e do coordenador de Julgamento e Controle de Infrações, Hugo Leonan, trouxe diversas reflexões sobre o futuro da mobilidade e dos meios de transporte. O fórum foi realizado pelos jornais O Dia e Meia Hora, com o apoio do Detran.RJ e Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa também contou com a parceria do Museu de Arte do Rio (MAR). As blitzes educativas do Detran.RJ também desempenharam bem o seu papel. Não apenas na capital, mas também no interior do Estado do Rio de Janeiro, levando muita informação e diversos serviços para a população fluminense. As ações contaram ainda com apoio da Operação Lei Seca.As mulheres também tiveram um papel de destaque durante a Semana Nacional de Trânsito. No dia 22, a colunista do jornal O Dia, Gardênia Cavalcanti comandou uma live sobre o papel da mulher no trânsito. Participaram três mulheres cujo trabalho tem interferência direta no dia a dia da população: Juliana Costa, assessora-chefe de Gestão e Modernização do Detran e coordenadora do programa Detran Mulher; Eunice Horácio, gerente de Mobilidade Urbana da Fetranspor; e Glória Heloiza Lima da Silva, subsecretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos. A jornalista destacou a tranquilidade que as mulheres têm ao volante e a capacidade de resolverem os problemas que surgem ao longo do deslocamento.As crianças também tiveram a chance de participar das comemorações no MAR. Nos dias 18 e 19 de setembro, elas estiveram na oficina de criação artística, com Jovan Ferreira. Acompanhados pelos pais, os pequenos usaram a técnica de colagem para criar telas que remontavam o trajeto de casa até o MAR. Um dos objetivos da oficina foi despertar nas crianças o olhar para a segurança no trânsito e para a mobilidade urbana. “É uma sensação muito gratificante poder passar um pouco de conhecimento para essas crianças e seus pais. Muitos deles não teriam a chance de visitar um museu ou expor suas obras num lugar como o MAR. Fomentar a educação também é o papel da arte. É uma responsabilidade que a gente não pode fugir. A transformação, a mudança positiva que tanto buscamos, só virá por meio da educação das nossas crianças”, disse o artista plástico Jovan Ferreira. Já a pequena Júlia, de 8 anos, acompanhada da mãe e de seus irmãos, era só alegria ao falar sobre sua participação no workshop. “Fiquei muito feliz de conhecer o museu e de participar da oficina. Agora, sou uma artista”, brincou a menina. A obra de Júlia é uma das que ficam expostas até o dia 24.Baixinhos e adultos também puderam aproveitar a oficina de manutenção de bicicletas, promovida pela Escola do Olhar em conjunto com o coletivo BiciPersé. Os alunos aprenderam a resolver os problemas mecânicos que surgem durante o deslocamento dos ciclistas. A Escola do Olhar também promoveu um bate-papo com o coletivo Mico Leão SSA sobre mobilidade urbana; e contação de histórias com o coletivo Vento Sutil. Já a Cia Up Leon, levou todo o encanto do universo do circo para o MAR. Até Adolfo Konder entrou na brincadeira ao pegar uma carona na mini bicicleta dos palhaços. Malabares e pernas de pau estavam entre as apresentações da trupe. “É um dia especial. Estávamos passando e vimos um movimento no MAR. É importante participar de ações como essa porque trazem aprendizado para os nossos filhos. Num momento como o que estamos vivendo, trancado em casa, com medo, esse passeio educativo veio em ótima hora”, disse Henrique Dias, pai de Arthur, de 3 anos.