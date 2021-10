Flamengo venceu o Barcelona (EQU) pela Libertadores, no último dia 22 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/10/2021 11:16 | Atualizado 08/10/2021 11:46

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio divulgou o balanço dos eventos-teste em estádios de futebol monitorados pela prefeitura em setembro. Agentes da Vigilância em Saúde acompanharam o público que compareceu ao Maracanã e a São Januário há duas semanas ou mais, para jogos de Flamengo - contra Grêmio e Barcelona do Equador - e Vasco - contra o Cruzeiro. Dos 34.679 torcedores que foram aos três jogos, 44 tiveram casos suspeitos de covid-19, e dez deles evoluíram para casos confirmados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de incidência de casos suspeitos, após as duas partidas do Flamengo realizadas no Maracanã, foi seis vezes menor do que a média da cidade do Rio. No dia 15 de setembro, o Rubro-Negro enfrentou o Grêmio pela Copa do Brasil com pouco mais de 7 mil presentes. De 10 casos suspeitos de covid, um foi confirmado. Já no dia 22, na partida contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores, 26 mil torcedores estiveram no estádio. Desta vez houve 34 suspeitos de covid-19, e nove foram confirmados.

No dia 19, Vasco e Cruzeiro se enfrentaram em São Januário, pela Série B, para um público de 549 pessoas. O jogo não teve casos suspeitos de covid-19.

Desde setembro, o Rio já teve sete partidas com público nos estádios, além de duas festas - uma comemoração de 15 anos, e um evento de música eletrônica. A prefeitura acompanha durante 15 dias o perfil epidemiológico do público que esteve presente nos eventos-teste. Na próxima semana, novos eventos terão resultado publicado.

Os eventos-teste da prefeitura seguem protocolos sanitários, com a exigência de vacinação e teste RT-PCR negativo. Dos nove eventos avaliados pela prefeitura, nenhum teve mais do que 2% de testes positivos. Os casos positivos não entraram nos eventos.