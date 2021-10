Gilnei Pereira é acusado de feminicídio - Divulgação

Publicado 08/10/2021 11:53

Rio - A Polícia Civil do Rio tenta localizar o foragido Gilnei Pereira da Silva, de 37 anos, acusado de feminicídio contra a ex-mulher, Francisca Elisabeth Ferreira, de 41 anos. O crime aconteceu no último dia 2 de outubro, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Para ajudar nas investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o Portal dos Procurados divulgou na quarta-feira (6) um cartaz com a foto dele.

Segundo as investigações, Gilnei e Francisca estavam separados, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Na madrugada do crime, ele invadiu a casa da ex-mulher e a matou com golpes de faca na frente da filha do casal, uma menina de 8 anos. Francisca ainda deixou outras duas filhas, frutos de um relacionamento antes do casamento com Gilnei.

O autor do crime, segundo a polícia, trabalha como pedreiro, mas não possui emprego fixo. As investigações da Deam apontam que a vítima já tinha sido agredida pelo ex-marido em outras ocasiões e sofria violência psicológica.

Após matar a ex-mulher, Gilnei fugiu e não foi mais visto.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do criminoso, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).