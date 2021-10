Agentes da PRF recuperam veículos roubados que circulavam com placas clonadas - Divulgação

Publicado 12/10/2021 07:56

Rio - Policiais rodoviários federais (PRFs) recuperaram, entre o fim da tarde e a noite desta segunda-feira (11), dois veículos roubados que circulavam com placas clonadas. As apreensões ocorreram na BR-101, trecho da Niterói Manilha, em São Gonçalo, e na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A apreensão faz parte da operação batizada como "Égide", que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é voltada para o combate ao crime nas rodovias federais no Rio.

A primeira apreensão aconteceu na Via Dutra. Agentes da PRF desconfiaram da atitude do motorista de um Honda Civic e decidiram fazer a abordagem. Os policiais descobriram que as placas usadas eram falsas e que o carro havia sido roubado em outubro de 2018. O motorista foi levado para a delegacia e pode responder pelo crime de receptação. Além dele, sua esposa também estava no carro. Os dois disseram que não sabiam que o veículo era roubado e que a compra foi feita três dias antes pela internet.

Já em São Gonçalo, policiais recuperaram uma moto roubada que também estava com placa adulterada. Nenhuma pessoas foi presa. O veículo, após periciado, será restituído ao seu proprietário.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.