Bandido com a camisa da Polícia Civil é flagrado em assalto frustrado no interior do Rio - Reprodução TV Globo

Publicado 12/10/2021 09:23 | Atualizado 12/10/2021 11:12

Rio - Agentes da 100ª DP (Porto Real) investigam uma tentativa de assalto frustrada, contra uma casa lotérica, em Porto Real, no interior do Rio. O proprietário do estabelecimento foi feito de refém e liberado em seguida. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, três assaltantes invadiram uma sorveteria e renderam o dono da lotérica. Em seguida, levaram o homem para dentro do carro usado por eles. Uma câmera de segurança flagrou a tentativa de sequestro. Um dos assaltantes usava uma camisa com inscrição da Polícia Civil.

A ação criminosa foi frustrada com a chegada de uma viatura da PM, que acabou assustando os assaltantes. Com a aproximação da PM, os bandidos fugiram sem levar nada.

Investigadores da delegacia de Porto Real tentam recuperar mais imagens que tenham flagrado o rosto dos assaltantes. A Polícia Civil também vai investigar quem era o homem usando a camisa com a inscrição da instituição.