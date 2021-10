Governador Cláudio Castro e Prefeito Eduardo Paes na Santa Missa de 90 anos do Cristo Redentor - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Governador Cláudio Castro e Prefeito Eduardo Paes na Santa Missa de 90 anos do Cristo RedentorReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 12/10/2021 10:52 | Atualizado 12/10/2021 13:10

fotogaleria

Ao microfone, o ministro Pereira Leite falou rapidamente da relação pessoal com o Cristo Redentor - "tenho uma réplica na sala de casa" -, e fez prometeu que o governo federal irá intervir para solucionar a crise, acompanhada até pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

"Vamos trazer uma solução definitiva para a área onde se encontra o Cristo Redentor. Semana passada estive com o presidente Bolsonaro e ele me pediu atenção especial a esse tema, e, com apoio de todos, vamos achar uma solução definitiva para trazer o Cristo Redentor", disse o ministro.

DIA, foi barrado por seguranças ao tentar subir para realizar um batizado - o ICMBio informou que a demora era parte do protocolo sanitário da covid-19. O impasse acontece porque a reitoria religiosa administra o Santuário do Cristo, e o ICMBio, do governo federal, controla o Parque Nacional da Tijuca. Em junho, uma decisão judicial chegou a retirar lojistas do Corcovado , após ação movida pelo Ministério do Meio Ambiente. No mês passado, Padre Omar, reitor do Santuário e colunista do, foi barrado por seguranças ao tentar subir para realizar um batizado - o ICMBio informou que a demora era parte do protocolo sanitário da covid-19.

Por conta do ocorrido, a Arquidiocese do Rio emitiu uma nota de repúdio, classificou a situação como constrangedora e chegou a registrar queixa na delegacia por crime de intolerância religiosa.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, tratou o Cristo Redentor como símbolo da 'cordialidade' da cidade. "Ele é uma espécie de bússola, de norte, de ponto de referência para todos os cariocas e para aqueles que adotam e amam essa cidade. Ao mesmo tempo, o Cristo significa cordialidade, a capacidade do nosso povo de receber e acolher a todos os visitantes".

O governador Cláudio Castro, que também é cantor católico, fez coro às mensagens de esperança para o futuro. "Que os 90 anos do Cristo Redentor sejam lembrados por todos daqui para a frente como o tempo da reconstrução, da esperança e de uma nova vida para a nossa cidade, nosso estado e nossa nação".