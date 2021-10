Após perseguição, agentes da PRF apreendem drogas, armas e roupas camufladas e recuperam carro roubado - Divulgação

Após perseguição, agentes da PRF apreendem drogas, armas e roupas camufladas e recuperam carro roubadoDivulgação

Publicado 12/10/2021 08:55 | Atualizado 12/10/2021 10:40

Rio - Uma perseguição, seguida de tiroteio, terminou com na apreensão de um revólver calibre 357, de farta quantidade de drogas, além de roupas camufladas e toucas ninjas, na noite desta segunda-feira (11) na Rodovia Federal BR-101, na altura de Casimiro de Abreu, no interior do Estado do Rio. Três criminosos envolvidos na ocorrência conseguiram fugir para uma região de mata fechada, abandonando um carro roubado.

Agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que patrulhavam a rodovia abordaram os ocupantes de um Jeep Compass, mas eles fugiram do local. Na tentativa de fuga, os criminosos atiraram contra os policiais que revidaram.

Os policiais perseguiram o veículo por alguns quilômetros pela rodovia, até que os criminosos entraram para a cidade, transitaram pela contramão e foram encurralados numa rua sem saída, instante em que três criminosos desceram do carro correndo e atirando contra os PRFs. Eles entraram numa mata fechada, onde conseguiram se refugiar.



Ao consultarem a placa do carro, os policiais descobriram que o veículo tinha sido roubado no mesmo dia. Em vistoria no interior do Jeep, foram encontrados um revólver Smith&Wesson calibre 357, pronto para uso, com 3 munições intactas, 260 trouxinhas de maconha e 120 trouxinhas de cocaína, roupas camufladas e balaclava, usadas pelos criminosos para não serem reconhecidos.



O Jeep Compass foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Casimiro de Abreu, com o revólver, as drogas e os demais materiais. O carro, após periciado, será devolvido ao dono.