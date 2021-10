Tempo no Rio segue frio e nublado - Divulgação

Publicado 12/10/2021 11:04 | Atualizado 12/10/2021 11:09

Rio - O tempo segue frio e instável durante esta terça-feira no Rio. Devido à alta disponibilidade de umidade na atmosfera, o céu irá variar de encoberto a nublado e há previsão de chuva fraca isolada nos períodos da manhã e da noite. Haverá uma trégua apenas durante a tarde, segundo o Alerta Rio.

Os ventos serão fracos a moderados e a temperatura terá mínima de 15°C e máxima de 25°C. A Marinha do Brasil também soltou um aviso de ressaca, que estará em vigor até quarta-feira (13), por isso não permaneça em locais próximos ao mar nesse período.

A temperatura irá subir durante a semana. Na quarta-feira (13), o céu ainda estará nublado, com previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada, ventos moderados a fortes e elevação da temperatura para 28°C.

Já na quinta-feira (14) haverá uma trégua nas chuvas no Rio, com tempo claro e elevação da temperatura para máxima de 31°C. A sexta-feira (15) volta a ter previsão de chuva fraca isolada, mas mantém temperatura estável com relação ao dia anterior.