Loteamentos ilegais são embargados na Zona OesteDivulgação

Publicado 14/10/2021 10:05

Rio - A Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio, com o apoio da Polícia Militar Ambiental, inspecionou, nesta quinta-feira (14), mais um grande loteamento irregular para construção de dois condomínios em Senador Camará, Zone Oeste do Rio. O objetivo da ação foi notificar os responsáveis pelos empreendimentos para que as obras fossem paralisadas imediatamente e reparados os danos ambientais ao Parque Parque Estadual da Pedra Branca.

Vinte e cinco policiais militares foram mobilizados para a operação, além de um blindado e sete viaturas. Para a segurança dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, a polícia militar ocupou completamente a comunidade do Morro do Sossego, área dominada por traficantes.

Dois condomínios irregulares estavam sendo construídos no Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste do Rio Divulgação

O local que somava uma área de seis campos de futebol, com aproximadamente 45 mil metros quadrados, estava em ritmo acelerado de obras e já contava com rede de energia elétrica.

Em caso de descumprimento das obrigações por parte dos representantes dos condomínios, a Prefeitura fará as demolições de estruturas de casas, do arruamento e das redes de eletrificação no Caminho do Telégrafo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.