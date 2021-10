Confronto aconteceu entre criminosos e PMs do 7ºBPM (São Gonçalo) - Divulgação

Publicado 14/10/2021 14:52 | Atualizado 14/10/2021 15:02

Rio - Balas perdidas atingiram o quarto de uma casa no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira. O caso aconteceu durante uma troca de tiros entre policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e criminosos na localidade conhecida como Guaxa. Dois criminosos foram presos.

De acordo com a corporação, agentes faziam patrulhamento na região após o roubo de um veículo na RJ-104, na altura do Laranjal. Segundo a PM, os suspeitos estariam escondidos naquela localidade. Durante a ação, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram.

Segundo o morador do imóvel, a janela e a parede do quarto de sua filha foram atingidas pelos disparos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



A PM informou que dois suspeitos foram presos na ação, além da apreensão de uma pistola e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).