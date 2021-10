Portal pede informações sobre envolvidos na morte de vereador de Caxias | Rio de Janeiro | O Dia

O parlamentar eleito por Duque de Caxias foi assassinado a tiros na manhã desta quarta (13) - Divulgação

O parlamentar eleito por Duque de Caxias foi assassinado a tiros na manhã desta quarta (13)Divulgação

Publicado 14/10/2021 14:33

Rio - O Portal dos Procurados publicou, nesta quarta-feira (13), um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na morte do vereador Alexsandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato, de 42 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As denúncias irão ajudar as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



O parlamentar foi assassinado a tiros na manhã desta quarta. O crime aconteceu em uma entrada da Avenida Governador Leonel Brizola, no bairro Pilar, naquele município. Sandro do Sindicato dirigia uma van quando foi executado por criminosos. O corpo dele foi encontrado dentro do veículo e, ao seu lado, a polícia localizou cápsulas de fuzil.



Alexsandro era montador de estruturas metálicas e foi eleito no ano passado para seu primeiro mandato. Ele é o terceiro vereador morto no município em um intervalo de 10 meses. Joaquim José Quinze Santos Alexandre, o Quinzé, foi morto no dia 12 de setembro, e Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, encontrado morto ao lado do filho, Gabriel da Silva, de 25 anos, em 10 de março.



A DHBF, sob o comando do delegado Uriel Alcântara, está responsável pelo caso e inquérito criminal. Agentes da especializada estiveram no local e buscam informações e câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores do crime.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos criminosos nos seguintes canais de atendimento:

- WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- Telefone (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- Aplicativo 'Disque Denúncia RJ';