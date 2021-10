Os resultados do teste contra a Covid-19 no condomínio da Barra saem em até 15 minutos - Freepik

Os resultados do teste contra a Covid-19 no condomínio da Barra saem em até 15 minutosFreepik

Publicado 14/10/2021 13:57 | Atualizado 14/10/2021 14:23

Rio - A Prefeitura do Rio alterou o decreto que estabelecia as regras para a presença de público em eventos-teste na cidade. Os participantes que estiverem com o esquema vacinal completo contra a covid-19 não vão precisar apresentar teste negativo para a doença realizado nas últimas 48 horas, bastando estar com o comprovante de vacinação em mãos.

A mudança foi publicada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, na edição desta quinta-feira (14) do Diário Oficial do município e já está em vigor. A prefeitura considera esquema vacinal completo idosos acima dos 60 anos que tenham recebido as duas doses da vacina e a dose de reforço, e pessoas de 59 ou menos, que tenham recebido as duas doses ou a dose única.

Para os interessados em participar dos eventos que receberam somente a primeira dose, ainda é obrigatório apresentar teste negativo para a doença e estar munido do comprovante de vacinação. De acordo com a atualização das 13h desta quinta-feira do Painel Rio COVID-19, a cidade já aplicou 10.060.516 doses de vacina, entre primeira e segunda doses, doses únicas e de reforço.

Ao todo, são 5.656.692 pessoas com a primeira dose e 140.389, representando 85,9% da população total carioca. Já a segunda, contemplou 3.844.368 pessoas, o que representa 59,1% da população total do município. A dose de reforço já foi aplicada em 419.067 idosos do Rio.

Em relação a população adulta da cidade, com mais de 18 anos, a primeira dose já alcançou 99,8% do grupo, enquanto a cobertura da segunda dose atingiu 75,5% dessa população. A imunização com a primeira dose também contemplou 99,2% dos cariocas maiores de 12 anos e 68,9% com a segunda.

Nesta quinta, o Rio aplica dose de reforço em idoso com 69 anos ou mais. Na sexta-feira (15), o calendário chega aos 68 anos ou mais, e aos 67 ou mais, no sábado (16). Até a próxima segunda-feira (18), profissionais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose em fevereiro podem receber a dose de reforço apresentando a carteira profissional válida ou os três últimos contracheques. Até o final de outubro, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose da vacina em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.