'Joga Fácil' é preso em São GonçaloReprodução

Publicado 14/10/2021 11:05

Rio - O criminoso Gabriel de Oliveira Castilho, conhecido como ‘Joga Fácil’ foi preso na noite desta quarta-feira (13), durante um cerco policial nas proximidades da comunidade Abacatão, em São Gonçalo. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas das localidades Favelinha, Lodial, São Fidelis e Miracema, além de acumular 17 passagens pela polícia e ser o responsável por diversos roubos de carga na Região Metropolitana do Rio. Segundo a PM, Gabriel era um dos homens mais procurados do município.

A ação foi realizada depois que agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), que faziam patrulhamento no bairro Boa Vista, foram atacados por criminosos em um veículo, segundo a PM. Um cerco foi montado com o auxílio da equipe do serviço reservado do 7ºBPM (São Gonçalo). Joga fácil foi capturado e levado à 73ª DP (Neves). Os seguranças do criminoso conseguiram fugir.