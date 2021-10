Sal da Várzea - REPRODUÇÃO

Rio - Policiais Militares da UPP Rocinha prenderam na noite de quinta-feira (14) o traficante Salomão Araújo dos Santos, de 24 anos, o Sal da Várzea, considerado um dos principais traficantes do estado do Mato Grosso. Com informações repassadas pelo Disque Denúncia, Sal foi encontrado na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

Segundo investigações da polícia, Sal tem forte influência na rede de tráfico de drogas em Mato Grosso, e é especialista na venda de entorpecentes em festas, além de golpes por aplicativos, na cidade de Várzea Grande. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.



Policiais abordaram Salomão na Estrada da Gávea com Avenida Niemeyer, na entrada da Rocinha. Durante a revista, o traficante apresentou uma identidade falsa com o nome de Giovanni Junior Silva, e ainda arremesou seu celular no chão para danificá-lo e evitar qualquer prova contra si.

Com apoio da 11ª DP (Rocinha), policiais constaram que a documentação era falsa e que o suspeito era Salomão Araújo. Além dele, um outro homem de 33 anos foi preso para averiguar se os documentos que apresentou são falso.



