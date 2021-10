29ª DP (Madureira) - REPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Publicado 15/10/2021 06:41 | Atualizado 15/10/2021 07:05

Rio - Policiais civis da 29ª DP (Madureira) prenderam em flagrante na quinta-feira (14) Sérgio Correa Pina, de 59 anos, e Júlio César Oliveira Lopes Fausto, de 36. A dupla é acusada de vender veículos clonados e foi abordada pelos agentes no momento em que fechava mais um negócio, em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A Polícia Civil chegou aos dois após informações de que fariam mais uma venda em um estacionamento do shopping. Segundo as investigações, eles anunciavam o veículo clonado pela Internet e formalizavam a venda pessoalmente. As vítimas só descobriam que haviam adquirido um carro clonado quando tentavam fazer a transferência de propriedade através do Detran.

Sérgio e Júlio responderão pelos crimes de organização criminosa, receptação qualificada, falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de veículo.