Policiais militares fazem na manhã desta sexta-feira (15) uma operação no Corte Oito, comunidade de Duque de Caxias, na Baixada FluminenseMarcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 15/10/2021 08:02 | Atualizado 15/10/2021 11:29

Rio - Policiais militares de batalhões subordinados ao COE (Comando de Operações Especiais) fizeram na manhã desta sexta-feira (15) uma operação no Corte Oito, comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, o objetivo foi coibir o roubo de veículos e de cargas, e o tráfico de drogas local. Os policiais informaram que dois suspeitos em uma moto foram feridos em confronto e que uma mochila com granadas foi apreendida. O caso foi encaminhado à 59ª DP (Duque de Caxias).

Por volta das 11h, a comunidade estava sem confronto e equipes do Catalhão de Ações com Cães (BAC) realizavam uma varredura.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estiveram no interior da comunidade. Por volta das 6h, houve um intenso confronto entre criminosos e policiais. Há relatos de pelo menos um homem morto, que seria um traficante da região. A corporação não confirma a morte. Também não há balanço oficial de prisões, ou apreensões.



Operação do #COE na comunidade do Corte 8, agora, em #DuquedeCaxias. Colabore com as ações da #PMERJ! pic.twitter.com/XoY1koICfF — @pmerj (@PMERJ) October 15, 2021 Equipes do Batalhão de Choque disseram que se depararam com uma dupla em uma moto que disparou contra os policiais e houve revide na Rua Leopoldina Tomé. Os suspeitos foram atingidos, perderam o controle da motocicleta e colidiram em um poste. Com eles os policiais afirmam que apreenderam duas pistolas, dois carregadores de pistola, 19 munições intactas e um rádio transmissor. Os suspeitos foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. Moacir do Carmo, Duque de Caxias.

A Secretaria de Polícia Militar diz que uma equipe do Bope encntrou uma mochila que continha uma caixa com 40 granadas na Doutor Otávio Ascole, em um terreno baldio, na Comunidade do Sapo.



Em outro ponto da comunidade, na Rua Ilhéus, Parque Centenário, na comunidade da Mangueirinha, equipes do Choque abordaram dois homens em uma moto e encontraram com eles duas pistolas, 21 munições e um artefato explosivo.