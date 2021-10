Material apreendido na ação - Divulgação/PRF

Publicado 19/10/2021 07:26 | Atualizado 19/10/2021 08:45

Rio - Um homem, de 32 anos, foi preso durante uma ação integrada entre agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal na ponte Rio-Niterói, nesta segunda-feira (18). Ele transportava cinco quilos de pasta base de cocaína, 198 munições de pistola, calibre 9 mm, e 40 munições de fuzil, calibre 5.56 mm. A ação conjunta foi realizada após uma denúncia.

As equipes abordaram um veículo Renault/Sandero e notaram informações desconexas e nervosismo excessivo por parte do motorista. Os agentes optaram por fazer uma busca detalhada no veículo e encontraram a droga e munições escondidas no painel e reservatório de combustível do carro.