Rio - Policiais da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam o italiano Luiggi Ferrara, de 52 anos, na noite desta segunda-feira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 10ª Vara Criminal Federal do Rio, é acusado de tráfico internacional de drogas, apontado de ser um dos líderes de uma quadrilha que levava entorpecentes da América do Sul para a Europa, em especial para a França.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo também é investigado por uso de documento falso e lavagem de dinheiro. No momento de sua prisão, Ferrara estava com um passaporte italiano em nome de Luigi Dante Matarazo.



Durante a operação simultânea entre as polícias brasileiras e francesas, os irmãos de Luiggi, Claudio e Diego Ferrara, também foram presos. O italiano era alvo de uma difusão vermelha da Interpol e estava sendo procurado em todos os países da Europa.

Em fevereiro de 2011, o Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia à Justiça contra oito narcotraficantes internacionais: os irmãos italianos Luiggi, Claudio e Diego Ferrara, dois brasileiros e três colombianos. Eles foram presos dias antes em uma operação simultânea da Polícia Federal com a Polícia Nacional da França.

Segundo a denúncia, o grupo é acusado de ter se associado entre 2010 e 2011 para o tráfico de cocaína procedente de outros países da América do Sul, especialmente a Colômbia, e transportada para a Europa por meio de "mulas" que saíam pelos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo.