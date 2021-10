Climatempo - Mau tempo no Rio de Janeiro, na Manha de hoje. Na foto, movimentaçao na Rua do Catete, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Climatempo - Mau tempo no Rio de Janeiro, na Manha de hoje. Na foto, movimentaçao na Rua do Catete, zona sul do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/10/2021 06:17 | Atualizado 19/10/2021 07:16

Rio - Quem precisou sair cedo de casa nesta terça-feira (19) percebeu a queda dos termômetros ainda nas primeiras horas da manhã. Áreas de instabilidade em médios níveis e o transporte de umidade vinda do oceano deixam o tempo instável e encoberto na cidade do Rio. Os termômetros da cidade não devem passar dos 22º C, máxima prevista para esta terça. A mínima prevista é de 16º C.

A previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento, ao longo do dia. No início da manhã, já houve registro de chuva em diferentes bairros da Zona Sul, como Jardim Botânico, Vidigal, Rocinha e Laranjeiras.

O tempo deve permanecer instável até a próxima quinta-feira (21).

Ainda segundo o @AlertaRio, a terça-feira (19/10) será com predomínio de céu encoberto e poderá ocorrer chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis. Leia mais: https://t.co/jXm1JssF1T #temporj pic.twitter.com/Qs9mkFE7bO — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 19, 2021