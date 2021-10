Criminoso é baleado durante confronto com a PM na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 19/10/2021 08:36

Rio - Um criminoso foi baleado, nesta segunda-feira, após trocar tiros com policiais militares no bairro Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Agentes do 20ºBPM (Mesquita) apreenderam uma pistola, munições, 105 pinos de cocaína, 19 pedras de crack e 13 tabletes de maconha.

De acordo com a corporação, uma equipe fazia patrulhamento na Rua José Couto Guimarães, esquina com Rua Damasco Reis, quando foi atacada a tiros por bandidos e houve confronto.

O criminoso foi socorrido para a UPA Edson Passos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

A ocorrência foi encaminhada para a 57ªDP.