Policiais da DDSD realizam operação contra organização criminosa que atua na prática de derivação clandestina nos dutos da Transpetro - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 21/10/2021 11:20 | Atualizado 21/10/2021 13:27

Rio - Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizam, nesta quinta-feira (21), uma operação contra uma organização criminosa que atua na prática de derivação clandestina nos dutos da Transpetro. A ação já cumpriu dez mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Segundo o delegado titular Pedro Brasil, até o momento, foram apreendidos celulares, computadores e documentos, além de retirada de amostras de petróleo para análise pela Petrobrás.

De acordo com as investigações, caminhões tratores e tanques que foram abandonados em um local de derivação clandestina em 2020, no município de Silva Jardim, pertenciam a pessoas ligadas ao mercado de combustíveis. Os veículos seriam do proprietário de uma transportadora de produtos perigosos no Espírito Santo e de um homem que a família possui postos de combustível e outras empresas que atuam no tratamento de resíduos de petróleo em Bom Jesus do Itabapoana, no Norte do Estado.

Após trabalho de inteligência da DDSD, foi constatado que o empresário de Bom Jesus do Itabapoana já teve sete veículos de sua propriedade apreendidos em locais de derivação clandestina desde o ano de 2017, sem nunca ter pleiteado suas devoluções. O mesmo aconteceu com a transportadora do município de Serra, no Espírito Santo, que não requisitou os automóveis apreendidos nas mesmas circunstâncias.

A DDSD, em conjunto com o setor de segurança da Transpetro, conseguiu, desde 2020, uma redução de 98% dos furtos de petróleo e combustível por meio de derivações clandestinas no território fluminense, o que evitou um prejuízo estimado à empresa de cerca de R$ 50 milhões.

Segundo os agentes, o Estado do Espírito Santo é um dos principais destinos do produto subtraído dos dutos da empresa. As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes da organização criminosa.

A operação segue em andamento com atividades fiscalizatórias em postos de gasolina de Bom Jesus do Itabapoana.