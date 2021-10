Cratera engoliu a pista na Barra da Tijuca - Reprodução TV Globo

Publicado 21/10/2021 11:58

Rio - A Cedae retoma nesta quinta-feira (21) os reparos na cratera que se abriu na Avenida Avenida Dulcídio Cardoso, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A concessionária enviou técnicos ao local nesta manhã, que darão continuidade ao conserto da pista.

Após as intensas chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta quarta-feira, um buraco se abriu e engoliu uma parte da pista da via. Nas imagens, era possível observar a água suja dentro da cratera, o que indicava o rompimento da tubulação da Cedae. Uma das faixas da avenida teve que ser interditada.

Previsão dos próximos dias

Até este sábado, a cidade do Rio segue com temperaturas amenas e vento moderado, sem previsão de chuva. Já no domingo o tempo volta a fechar com pancadas de chuva durante a tarde e à noite. O clima segue chuvoso na segunda-feira e a temperatura volta a cair, com máxima de 28º C e mínima de 19º C.