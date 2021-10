Policias da DRFC impediram roubo de carga em Piabetá, Magé - Divulgação

21/10/2021

Rio - Suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de carga, três homens foram presos em flagrante e tiveram sua ação criminosa frustrada por policiais civis, na tarde de quarta-feira, em Magé, na Baixada Fluminense. O momento da abordagem foi gravado pelos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC).

Através de dados de inteligência da especializada, os policiais descobriram que criminosos da comunidade Parada Angélica, em Duque de Caxias, se dirigiam para Piabetá para cometer um roubo.Conforme mostram as imagens filmadas pelos agentes, Iago da Silva Martins, conhecido como Capetinha, Jhonny Pereira Castilho e Lohan Santos Alves, estavam num veículo Sandero branco, que não teve a sua procedência confirmada. O carro foi cercado pelos policiais, que estavam armados com fuzis e ordenaram que os três desembarcassem.O trio portava uma pistola calibre 45 e também estava com o carregador de pistola calibre .40. Eles se renderam e não houve confronto.De acordo com o delegado Vinicius Domingos, titular da especializada, a arma encontrada com eles é a mesma que aparece em um vídeo gravado por traficantes do Comando Vermelho (CV) num dos pontos de contenção e venda de drogas da comunidade de Caxias.Segundo as investigações da DRFC, os três integram uma quadrilha especializada em roubos de carga e atuavam nas rodovias Rio-Teresópolis, Arco Metropolitano e Washington Luiz.Iago Capetinha, Jhonny e Lohan foram conduzidos para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, onde foram autuados por associação criminosa armada e porte de arma de fogo.Domingos informou que a especializada vai apurar se os três presos participaram de roubos de carga registrados anteriormente e já investigados pela DRFC.