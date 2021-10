Linhas de ônibus passam a ser multadas automaticamente a partir de terça-feira (19). Na foto, ponto final da linha 639, na Tijuca - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes registrou 31 infrações para 20 linhas de ônibus diferentes, multadas por circularem com a frota abaixo do determinado em contrato com a Prefeitura do Rio. As autuações foram realizadas ao longo da quarta-feira (20), segundo dia de operações da ferramenta que monitora em tempo real a localização dos veículos

Das 31 infrações registradas na quarta-feira, 19 foram pela manhã e 12 à tarde. O consórcio Transcarioca recebeu 12 multas; o Internorte recebeu oito; o consórcio Santa Cruz 11 teve multas.

Com o monitoramento dos GPSs dos ônibus, técnicos da secretaria conseguem observar quais linhas estão circulando com o número de veículos abaixo do mínimo. O sistema, implementado no início do mês, estava na fase de testes até terça-feira (19), quando começou a gerar infrações reais. O valor de cada multa é de R$ 1.926,75.

O sistema tem gerado multas para 50 linhas, e na segunda etapa, prevista para o dia 1º de novembro, outras 47 linhas serão fiscalizadas. Na terceira e última fase, dia 15 de novembro, a expectativa é de que todas as linhas regulares do sistema de ônibus sejam acompanhadas.