Agentes participam da demolição de dois condomínios construídos por organizações criminosasDivulgação/MPRJ

Publicado 22/10/2021 09:30 | Atualizado 22/10/2021 09:44

Rio - Uma grande força-tarefa acontece na manhã desta sexta-feira (22) para demolir dois condomínios construídos pela milícia no Parque Estadual da Pedra Branca, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. A ação conta com agentes do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/FT-OIS), criado para atuar no combate à ocupação irregular do solo, em colaboração com a Coordenadoria de Defesa Ambiental da Prefeitura do Rio. Um dos condomínios foi erguido embaixo de uma torre de transmissão.