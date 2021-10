Poste pega fogo na Rocinha - Reprodução Twitter

Publicado 25/10/2021 09:06

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste domingo, um poste na Estrada da Gávea, na Rocinha, Zona Sul do Rio, e queimou um carro que estava estacionado próximo ao local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu às 8h14 e o fogo foi controlado às 10h02. Não houve feridos.



Poste pegando Fogo na Rocinha pic.twitter.com/Rq9uSK6xoz — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) October 24, 2021 Em um vídeo publicado no Twitter, é possível ver muita fumaça e chamas consumindo o poste. As imagens também mostram que uma parte da fiação foi atingida.

A via chegou a ser completamente interditada, na altura do número 419, por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha. A Light foi acionada para atendimento no local.