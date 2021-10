Assistentes sociais atuarão na busca por estudantes que não frequentaram as aulas da rede estadual - Sandra Barros/Divulgação

Publicado 25/10/2021 09:42 | Atualizado 25/10/2021 13:39

Rio - A Secretaria Estadual de Educação tenta ampliar a busca pelos estudantes que deixaram de frequentar as aulas remotas e presenciais. Para isso, contará com cerca de 10,5 mil agentes comunitários e assistentes sociais para visitar as residências. Os detalhes do projeto ainda estão em debate. A intenção é recuperar os alunos antes do fim do ano letivo, daqui a 60 dias. As aulas na rede estadual voltaram ao modo 100% presencial nesta segunda-feira (25)

A busca ativa já é realizada pelas escolas, segundo a secretaria de Educação, através de mensagens nas redes sociais e conversas com os responsáveis. O objetivo, agora, é ampliar a rede com a ajuda da Assistência Social e de associações de moradores das comunidades. Segundo dados da própria Seeduc, cerca de 80 mil estudantes não frequentaram as aulas regularmente durante o ano - nem presencialmente, nem com atividades online. O grupo representa cerca de 11% dos pouco mais de 720 mil estudantes da rede.

"Desde março desse ano o sistema está híbrido, presencial e remoto. Mas nossas diretoras a todo momento trabalharam em busca ativa para que os alunos retornassem às salas. A partir dos próximos dias o governo iniciará um grande programa de busca ativa, com nove mil mulheres e 1,5 mil assistentes sociais. Não mediremos esforços para que os alunos retornem. Faltam aproximadamente 60 dias para o término das aulas, mas serão 60 dias muito importantes", afirmou o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle.

Aulas podem voltar ao modo remoto em caso de agravamento no mapa de risco

Na rede estadual, a volta às aulas totalmente presenciais não modifica as medidas sanitárias que já eram adotadas desde março, quando cerca de 40% dos alunos começaram a frequentar as salas em sistema de revezamento. O uso de máscaras segue obrigatório, e o protocolo em caso suspeito de covid-19 segue o mesmo: primeiro, isola-se o aluno, ou o professor, e investiga-se com quem ele teve contato. Não estão previstas, por exemplo, a suspensão de turmas inteiras e o fechamento de escolas em casos isolados da doença.



"Não se fecha a escola. Identifica-se o aluno, isola-se o aluno. A secretária monitora indivíduos próximos ao aluno. O protocolo não prevê fechamento das escolas", explicou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

As escolas estaduais também seguirão o mapa de risco do estado. Atualmente, ele está todo na cor amarela, que significa risco moderado. Em caso de evolução para risco alto, ou muito alto - laranja e vermelho -, há a previsão de que as aulas voltem ao modo remoto.

"Pela primeira vez, todas as regiões do estado estão em amarelo. Somente dois municípios estão em laranja. A tendência do mapa é que a gente já tenha alguns municípios em verde. Isso dá sustentação técnica para o ensino presencial", completou Chieppe.

Segundo dados do governo do Rio, 97% dos funcionários dos colégios estão vacinados com a primeira dose, e mais de 85% com a segunda ou a dose única.