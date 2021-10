Apreensão de armas na Via Dutra - Divulgação / PRF

Publicado 26/10/2021 07:18

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 19 armas dentro de um Gol na Via Dutra, na madrugada desta terça-feira, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, durante a Operação Égide.



De acordo com a PRF, os agentes encontraram quatro fuzis, 15 pistolas e carregadores escondidos no interior do veículo. Ainda não há informações sobre qual era o destino das armas.

A PRF disse que o motorista, que não teve a identidade revelada, possui diversas passagens pela polícia. O homem foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá.