Operação Alcateia desarticula quadrilha que atua com tráfico de drogas, roubo de veículos e homicídios no Sul do estado do Rio - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Operação Alcateia desarticula quadrilha que atua com tráfico de drogas, roubo de veículos e homicídios no Sul do estado do RioREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 27/10/2021 06:54 | Atualizado 27/10/2021 12:47

Rio - Equipes da Polícia Civil realizam nesta quarta-feira (27) a Operação Alcateia, contra uma organização criminosa que atua no Sul Fluminense na prática de tráfico de drogas, roubos de veículos e homicídios. Segundo as investigações, os membros têm ligação com o Comando Vermelho (CV). Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) cumprem 32 mandados de prisão. Até agora, 29 suspeitos foram presos - três deles já estavam no sistema prisional.

A Justiça autorizou 33 mandados de busca e apreensão, que são cumpridos em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e na própria cidade do Rio. Os membros da quadrilha tiveram os ativos financeiros bloqueados. Ainda nas primeiras horas da operação, a polícia já apreendeu grande quantidade de drogas e armas.

As investigações começaram depois da prisão de um dos integrantes da quadrilha e de seu aparelho celular. Através de aplicativos de trocas de mensagens, a Polícia Civil identificou um grupo "hierarquicamente organizado voltado ao tráfico de drogas". O líder da quadrilha, que já está preso, tem o próprio pai como 'braço direito'.

"Essa operação tem por finalidade a desarticulação de um braço da principal organização criminosa que atua no estado do Rio, que atua majoritariamente no narcotráfico e tem ramificação, inclusive, na favela do Jacarezinho. Foram alguns meses de investigação que nos permitiu identificar os integrantes dessa organização e seus modos de atuação. Promovemos a desarticulação também econômica dessa quadrilha, com o bloqueio de ativos financeiros", explicou o delegado Edezio Ramos, titular da 93ª DP (Volta Redonda).