Aeroporto Santos Dumont tem visibilidade prejudicada por conta de nevoeiro - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 27/10/2021 07:30 | Atualizado 27/10/2021 08:32

Rio - A cidade do Rio acordou coberta por um nevoeiro na manhã desta quarta-feira (27). A formação de nuvens densas atrapalha a visibilidade dos motoristas que trafegam nas vias da cidade e também prejudica a operação dos aeroportos: o Santos Dumont, no Centro, ficou fechado para pousos e decolagens por conta da névoa, no início da manhã.

Voos com saída prevista a partir das 6h foram reprogramados e só puderam decolar por volta das 7h. Cinco partidas, com destinos a Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, ficaram atrasadas. Há pelos menos outras dez viagens com pousos reagendados.

O Aeroporto Internacional do Galeão opera com auxílio de instrumentos por conta do nevoeiro.

NEVOEIRO NO RIO | De acordo com o @AlertaRio, entre 5h e 6h, houve registro de nevoeiro no Aeroporto do Santos Dumont. Fonte: REDEMET #temporj https://t.co/Og3dcxFxvx — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 27, 2021

O tempo permanecerá instável no Rio nesta quarta-feira. Segundo o Alerta Rio, há chances de chuva fraca pela manhã. A previsão da tarde é de pancadas de chuva de intensidade moderada. A temperatura varia entre 18º C e 28º C.