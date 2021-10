Material apreendido na operação foi levado para a Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Material apreendido na operação foi levado para a Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/10/2021 07:30 | Atualizado 27/10/2021 08:49

Rio -- Na manhã desta quarta-feira, dia 27, policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), com apoio de agentes federais, buscaram documentos nas residências do homem responsável pelo pagamento do voo de helicóptero utilizado na tentativa de resgate de presos do Complexo de Bangu. No crime, praticado no dia 19 de outubro, dois traficantes alugaram a aeronave e obrigaram o piloto a voar até o conjunto de presídios para a fuga de presos da facção Comando Vermelho. A tentativa acabou frustrada.

A identidade do homem responsável pelo pagamento de R$ 14.500 pelo voo não foi divulgada e, a princípio, não teria sido ele o financiador. O mandado de busca e apreensão foi realizado através de ordem judicial e os documentos apreendidos não serão divulgados.

Agentes também estiveram em endereços do foragido Marcos Antonio da Silva, o Pará, em São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana, mas ele não foi encontrado.

Além de Pará, a Draco já identificou Khawan Eduardo Costa como envolvido direto no crime. Ambos estão com prisão decretada pela 1ª Vara Especializada da Capital a pedido da delegacia que contou com parecer favorável do Ministério Público.